16 свертков мефедрона и 11 кустов конопли: во Владимире и Вязниках задержали двух наркоторговцев В...

16 свертков мефедрона и 11 кустов конопли: во Владимире и Вязниках задержали двух наркоторговцевВ конце августа владимирские полицейские в результате проведения оперативных мероприятий задержали на территории города Владимира 26-летнего жителя Мурома, причастного к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Оперативники задержали молодого человека в момент, когда он прятал несколько перемотанных черной изолентой свертков в тайник-закладку в районе улицы Муромской. В итоге сотрудники полиции изъяли 16 свертков мефедрона, общей массой более 15 граммов.Еще четыре свертка с таким же содержимым полицейские изъяли из другого тайника. Обвиняемый признал свою вину и пояснил, что приехал во Владимир из Мурома с целью сбыта наркотиков бесконтактным способом.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье: «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).Накануне сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вязниковскому району обнаружили в доме жителя одной из районных деревень 11 кустов конопли, весом более 1 килограмма, а также 220 граммов готовой к употреблению марихуаны.Как пояснил 46-летний местный житель, коноплю он выращивал на заднем участке двора из приобретенных семян. Затем высушивал и получал марихуану для личного потребления, сообщают в ведомстве.В отношении жителя Вязников возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере» (ч. 2 ст. 228 УК РФ).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Фото pxfuel.com