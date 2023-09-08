20 новых граффити украсили стены города Владимира после фестиваля уличного искусства Во Владимире...

20 новых граффити украсили стены города Владимира после фестиваля уличного искусстваВо Владимире завершился фестиваль уличного искусства - Загфест. На стенах города появились два десятка новых масштабных граффити.Авторы - художники со всей страны, в том числе и наши, владимирские. Большинство работ в этом году посвящены символам Владимира и России в целом. Например, на вокзальной улице гостей и жителей Владимира теперь встречает мифический лев, его автор - вязниковский художник Кирилл Ведерников назвал свой мурал "Хранитель". А со стены дома 31 на улице Асаткина на прохожих смотрит русская красавица в кокошнике на фоне знакомого каждому - уютного деревенского дома. Стадион Торпедо украшает работа с конвертом и надписью "Всё уже внутри". А двухэтажный дом на улице Алябьева теперь - место, где можно подумать о высоком. Две девушки держат невесомое полотно - символ хрупкого мироздания, храм - отсылка к белокаменному зодчеству Владимирской земли. А белый конь в золотом сиянии - стойкость и чистота, которые дают начало этому миру.