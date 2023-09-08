​В целях снижения уровня аварийности.

Завтра сотрудники ДПС региональной Госавтоиспекции проведут рейды на дорогах, сообщили в УМВД России по Владимирской области.ДПС будут проверять не находится ли водитель в состоянии опьянения.Такие рейды проводят в целях снижения уровня аварийности и тяжести снижения последствий в ДТП.