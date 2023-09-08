Александровская слобода представила выставочный проект в Муроме Как царская загородная...

"Александровская слобода" представила выставочный проект в МуромеКак царская загородная резиденция превратилась в столицу России, узнают жители Мурома. "Александровская слобода" с "гастролями" приехала в город на Оке и привезла туда свой выставочный проект об истории грозненского стольного града.Муромляне первыми увидят "обогащенную" экспозицию. Ее дополнили раритетами шестнадцатого века, найденными во время раскопок (это израсцы, фрагменты плиточного пола, кровли), образцами царской посуды и тканей. Детали помогают понять, как был устроен быт средневековой Александровской слободы - как вершились реформы и гуляли свадьбы. Особого внимания заслуживают реконструкции костюмов, головных уборов и оружия стрельцов и опричников. Отдельный блок расскажет о книгопечатании. Стены музея впервые покинул древний Часовник.Анастасия Лакиза, научный сотрудник отдела музея-заповедника "Александровская слобода":- Эти книги создавались в единственной тогда в России провинциальной печатне. И здесь Иван Грозный предстает перед нами не только как культурный деятель, но и как особо религиозный человек, который заботился о просвещении населения средневековой Руси.