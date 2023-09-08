Алексею Кузнецову из города Меленки требуется помощь. Нашему юному земляку Алексею Кузнецову из...

Алексею Кузнецову из города Меленки требуется помощь.Нашему юному земляку Алексею Кузнецову из города Меленки требуется помощь. У мальчика наследственное заболевание - несовершенный остеогенез. Помочь Алёше вместе с "Русфондом" можете и вы, зрители нашего канала.Он мечтает стать полицейским или блогером. А еще отлично учится в обычной школе. Несмотря на болезнь. О таких пациентах как Алёша, говорят: "хрустальные". У 11-летнего Алексея Кузнецова- наследственное заболевание- несовершенный остеогенез. В год и семь месяцев у мальчика случился первый перелом - правого бедра со смещением. С тех пор они стали регулярными.Надежда Кузнецова, мама Алексея Кузнецова:- Вставили телескопический штиф в правую ногу, в бедро правой ноги. В 2019 году, когда у нас начался резкий рост у нас получилось, что за год у ребенка случилось 5 переломов.Череда травм на 2 года заковала Алешу в четырёх стенах. Был на домашнем обучении. Мышцы ног атрофировались, образовалась деформация кости, затем - очередной перелом. Мальчик перестал ходить.Алексей Кузнецов:- Когда я выписался, сломалась почти сразу сломалась коленка. Когда я восстановился, я сам запросился в школу, хотя я еще был с ходунками. Мне там помогали все.Благодаря Русфонду Лёша прошёл несколько курсов лечения в GMS Clinic в Москве. И смог вернуться к активной жизни. По собственному признанию, он очень любит играть в шахматы с сестрой.Алексей Кузнецов:- Сейчас я хожу в клуб грация - для меня это физкультура, в школу - на шахматы, в музыкалку.Сейчас Алёше Кузнецову-11. Активная фаза роста организма. Чтобы снизить вероятность новых переломов и сохранить уже достигнутые результаты, Лешё уже этой осенью необходимо продолжить лечение биофосфонатами в Москве.Стоимость курса - свыше полумиллиона рублей. Большую часть суммы внёс неизвестный благотворитель. 147 тысяч соберут читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru. Не хватает 23 тысяч. Помочь Алёше можете и вы, зрители, телеканала "Россия". Достаточно отправить на короткий номер 5542 смс со словом "Дети" и любую сумму. Например, "ДЕТИ 100". А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи- на сайте Русфонда.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир"