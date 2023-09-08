Наследница певицы опубликовала фото, на которых запечатлены змея и паук.

Наследница певицы опубликовала фото, на которых запечатлены змея и паук.Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, на сцене уже не один десяток лет. Исполнительница начала свою карьеру в начале нулевых, и тогда ее творчество и яркий образ казались многим необычными. Сейчас же звезда ассоциируется скорее с женственностью и элегантностью, нежели с эпатажем. Другое дело – ее старшая наследница Лидия.К своим 37 годам Наталья успела стать мамой двух дочек. Обеих наследниц знаменитость родила в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Для своих детей Глюкоза стала одной из тех мам, которые не выступают против экспериментов и различных проявлений себя. Кто-то считает, что звезда позволяет отпрыскам слишком многое, ведь ее старшая дочь выросла настоящей бунтаркой.Первенец певицы, Лидия, появилась на свет в 2007 году. Сейчас девушке 16 лет, и она вовсю проявляет свой характер. Наследница Глюкозы уже успела прославиться на всю страну скандальными выходками, то объявляя себя небинарной персоной, то перекрашивая волосы чуть ли не во все цвета радуги. Кроме того, дочь исполнительницы активно пробует себя в музыке и строит карьеру под псевдонимом Ray!.Некоторые списывают неоднозначное поведение подростка на юный возраст и считают, что с годами ее темперамент утихнет. Однако пока Лидия не перестает удивлять публику. Не так давно девушка , что намеревается бросить школу. А теперь наследница Глюкозы отличилась, ошарашив подписчиков жуткими снимками в своем блоге. Дочь артистки , на которых запечатлены ее необычные домашние питомцы.На первом снимке Лидия показала свою домашнюю змею. А на другом девушка предстала вместе с большим пауком. Юная исполнительница держала любимца на ладони и тянулась к нему губами, делая вид, что хочет его поцеловать. В прошлом году в Сети уже появлялось похожее фото с участием девушки. Тогда она предстала в кадре с пауком на лице. Некоторым снимок показался странным и даже пугающим."На второй фоточке самка птицееда. Она участвовала в съемке год назад и сидела на моей щечке", – подписала новые кадры Лидия.