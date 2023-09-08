Смотрите в дайджесте:– Во Владимире почти на сутки ограничат проезд по улице Мира– Прожиточный минимум во Владимирской области увеличится на 852 рубля– Во Владимире в Центральном

Смотрите в дайджесте:– Во Владимире почти на сутки ограничат проезд по улице Мира– Прожиточный минимум во Владимирской области увеличится на 852 рубля– Во Владимире в Центральном парке открылась ярмарка-фестиваль с товарами из разных регионов страны-Владимирская область принимает всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева