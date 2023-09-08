​Протяженность всего участка во Владимирской области 216 км.

8 сентября состоялось официальное открытие движения по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, сообщиили в правительстве Владимирской области.Протяженность участка-415 км. Трасса проходит через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Ранее был открыт участок протяженностью 83,2 км. Сегодня уже приходит в движение участок в 133 км.При прокладке трассы было построено 10 транспортных развязок, 37 мостов (в том числе мост через Оку), 97 путепроводов и один экодукНа торжественном открытии присутсвовал и глава Владимирской области Александр Авдеев.Открытие всей трассы М-12 запланировали на конец года.