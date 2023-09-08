Вторая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, вероятно, вместо карьеры предпочла стоять у плиты.

Вторая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, вероятно, вместо карьеры предпочла стоять у плиты.Именно так подумал народ, увидев, как Зепюр готовит борщ. Подписчики забили тревогу, ведь с тех пор, как Брутян родила Прилучному сына, актриса пропала с радаров, лишь изредка появляясь в Сети, а на публике ее совсем давно не видно. Актриса ответила на переживания аудитории, рассказав, куда пропала и почему."Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом и готовлю борщ", – написала Зепюр Брутян в личном блоге.Актриса добавила, что у сына сейчас режутся зубы. Из-за этого малыш немного капризничает, так что Зепюр совсем не до выходов в интернет – она полностью погрузилась в заботу о семье. Неужели молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились чуть более года назад – недавно супруги отпраздновали первую годовщину. Слухи о беременности актрисы появились еще зимой, однако до весны пара скрывала, что в их семье грядет пополнение.Родила Зепюр в конце весны. Павел Прилучный лично присутствовал в палате во время родов и поддерживал любимую, он даже сам перерезал пуповину. У актера также подрастают двое детей от союза с Агатой Муцениеце – Тимофей и Мия.Ранее "Дни.ру" писали, что жена Прилучного .