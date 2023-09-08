Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу развивать кооперацию. Сегодня в...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу развивать кооперацию.Сегодня в Центральном парке Владимира начала работу осенняя ярмарка-фестиваль. Её участники- 20 регионов страны.- Ярмарка проходит в рамках международного форума "Кооперация: время, традиции, люди". Кооперация включена в сегодняшнуюю "повестку". В отдельном шатре представлено снаряжение для военнослужащих. Бронежилеты, каски, маскировочные сети. Их кооперативы также поставляют в зону СВО. Также производители со всей страны представили, к примеру, свои гастрономические бренды. Губернатор Александр Авдеев, открывая фестиваль отметил: главное сегодня - выстроить систему внутренней и межрегиональной кооперации.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- А внутри региона создать кооперацию между малыми фермерскими хозяйствами, предприятиями художественных промыслов поддержать их приобретением необходимого оборудования, поддержать приобретение автолавок , которые могли бы позволить осуществлять торговлю и доставку товаров в удаленные населенные пункты, где нет крупной торговли.