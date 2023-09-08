Стало известно, что выступление комика в Астане состоится в начале октября.

Стало известно, что выступление комика в Астане состоится в начале октября.Сейчас Максим Галкин* переживает не самые лучшие времена в своей карьере. После отъезда из России и ряда громких высказываний репутация артиста сильно пострадала, в результате чего он лишился не только большой части фанатов, но и возможности зарабатывать на родине. Теперь комик гастролирует за границей, но далеко не во всех городах и странах пользуется одинаково грандиозным успехом.Не так давно стало , что Максим Галкин* уже не так часто стал собирать аншлаги и полные залы. Источники, близкие к организаторам концертов, утверждали, что падение продаж стало для юмориста большим потрясением. Если это действительно так, то страшно даже представить, что почувствовал шоумен, когда его выступления начали отменять...В конце августа у супруга Аллы Пугачевой неожиданно сорвался концерт в Эстонии, который должен был состояться 15 сентября. Организаторы сообщили об отмене и предложили тем, кто купил билеты, сделать возврат или обмен. А недавно, как напоминает , у Галкина* случился скандал с казахстанскими властями.В своих социальных сетях комик заявил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. Как объяснил муж Примадонны, в стране его не желают видеть и не предоставляют площадки для выступлений. Судя по всему, местные власти не затаили на юмориста обид после его слов. Несмотря на высказывания шоумена, как стало известно, его пустят в Казахстан с концертом.Сообщается, что выступление артиста пройдет в ЦКЗ "Казахстан" в Астане 8 октября. уточняет, чтооб этом сообщили в управлении культуры столицы Казахстана. Также информацию о том, что гастроли все же состоятся, подтвердил продюсер комика Алексей Пучков.*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.