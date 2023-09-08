Третьи по счету выборы за последний год. В регионе началось трехдневное голосование по выбору депутатов в Заксобрание области VIII созыва. Избирательные участки начали свою работу с 8 часов

Третьи по счету выборы за последний год. В регионе началось трехдневное голосование по выбору депутатов в Заксобрание области VIII созыва. Избирательные участки начали свою работу с 8 часов утра. Среди проголосовавших – и мэр Владимира. Дмитрий Наумов пришел голосовать на участок в 41-й школе Владимира. Глава города назвал этот день праздником. Дмитрий Наумов, глава г.