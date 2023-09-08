Как прошли первые часы голосования на избирательных участках во Владимирской области? Во...

Как прошли первые часы голосования на избирательных участках во Владимирской области?Во Владимирской области сегодня стартовали трехдневные выборы в Законодательное Собрание 8-ого созыва. Избирательные участки распахнули свои двери ровно в 8 утра. Репортаж Александры Лебедиковой.День голосования на избирательных участках региона начинается с гимна Российской Федерации. Несмотря на ранний час, избирателей много. Участие в выборах каждый считает своим долгом.Виктория Монахова, избиратель:- Я являюсь гражданином Российской Федерации, очень люблю свою страну и готова выразить свою гражданскую позицию. Это необходимо сделать.Всего в регионе открылись 975 избирательных участков. Более двадцати из них- именные. Они названы в честь героев Великой Отечественной войны, а также известных уроженцев владимирского края. Например, этот участок в школе № 43 носит имя диктора Всесоюзного радио - Юрия Левитана. В учебном заведении есть даже собственный музей, посвященный "главному голосу" Советского Союза. По словам председателя участковой избирательной комиссии № 367 - Елены Крыловой, на территории, закрепленной за этим участком, прописано более двух тысяч человек.Елена Крылова, председатель 367-ой избирательной комиссии:- По нашим наблюдениям, люди более пожилого возраста приходят голосовать. Есть такие, кто не может придти голосовать - те заказывают урну на дом - мы выезжаем и голосуют они на дому.Приоритет- открытость и прозрачность. На участке в школе, которая носит имя Юрия Левитана, установлены видеокамеры. А в общей сложности непрерывная видеотрансляция ведётся на 327 участках региона, а также во всех 23 территориальных избирательных комиссиях. Впервые во Владимирской области проголосовать можно будет дистанционно. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании направили свыше 43 тысяч избирателей. Выборы в Законодательное Собрание Владимирской области 8-ого созыва продлятся 3 дня.Избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8 до 20:00. В областной избирательной комиссии действует горячая телефонная линия.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"