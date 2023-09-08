Сотрудники поисково-спасательного отряда помогли жительнице Коврова ликвидировать осиное гнездо.

Сотрудники поисково-спасательного отряда помогли жительнице Коврова ликвидировать осиное гнездо. Об этом сообщил .Опасные насекомые поселились на участке женщины, самостоятельно избавиться от них не получалось. Тогда за дело взялись специалисты. Мужчины облачились в костюмы химзащиты, и осы оказались бессильны. Гнездо облили кипящей водой и опрыскали дихлофосом.Операция прошла успешно, и осы больше не донимают горожанку.