Жительница Коврова пожаловалась на осиное гнездо в местный поисково-спасательный отряд. Спасатель-блогер Михаил Быков рассказал о том, как проходила операция по уничтожению опасных

Жительница Коврова пожаловалась на осиное гнездо в местный поисково-спасательный отряд. Спасатель-блогер Михаил Быков рассказал о том, как проходила операция по уничтожению опасных насекомых в сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Михаил Быков, работник поискового-спасательного отряда Коврова К сожалению, когда насекомые угрожают людям, то их приходится ликвидировать. Как правило, спасатели надевают костюмы химзащиты (они сделаны из резины, через