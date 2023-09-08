Знаменитая актриса в пух и прах разнесла народного кумира. Кого Яна Поплавская так невзлюбила?

Знаменитая актриса в пух и прах разнесла народного кумира. Кого Яна Поплавская так невзлюбила?Милая и доверчивая девочка, сыгравшая Красную Шапочку в старом советском фильме, с годами превратилась в жесткого правдоруба, который беспощадно выносит вердикты коллегам по цеху. Было время, когда актриса Яна Поплавская часто выступала на ток-шоу в качестве эксперта, но в последнее время ее гневные отповеди чаще можно увидеть в социальных сетях.Телеграм-канал популярной блондинки пестрит грубыми словечками в адрес российских знаменитостей. Недавно артистка осмелилась написать, что Алла Пугачева будет "петь в дурдоме", но Примадонна не поддалась на провокацию и тогда Яна Поплавская переключилась на другого человека.Досталось бывшему мужу покойной Жанны Фриске — телеведущему Дмитрию Шепелеву. Экранный деятель попал под раздачу "Красной Шапочки" из-за своего возвращения на канал "Россия". По мнению Поплавской, такой человек недостоин появляться на государственном телевидении."Лживое лицо", — унизила ведущего злющая Яна Поплавская. Актриса четко дала понять свой враждебный посыл. Она решила, что Дмитрий Шепелев должен стать объектом внимания правоохранительных органов.Отметим, что звезды, изливающие в Сети негативные эмоции, пагубно влияют на общее настроение социума, где зверские происшествия происходят день за днем. Как передает сайт , двое подростков избили инвалида на Дальнем Востоке. Возможно, Яна Поплавская принесет обществу больше пользы, если будет нести добро и свет в своих публикациях.