Зампред Совета безопасности отдал голос через планшет.

Зампред Совета безопасности отдал голос через планшет.Заместитель председателя Совета безопасности России и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Политик отдал голос через планшет в своем рабочем кабинете.Зампред Совбеза назвал дистанционное электронное голосование удобным."Удобно, на самом деле", – цитирует Медведева РИА Новости.Ранее свой голос отдал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он избирательный участок и воспользовался терминалом электронного голосования.В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов. Жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участке, дистанционно, с помощью терминалов электронного голосования и на дому.