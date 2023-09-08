Михаил Белов из Мурома стал победителем конкурса профессионального водительского мастерства Во...

Михаил Белов из Мурома стал победителем конкурса профессионального водительского мастерстваВо Владимире завершился смотр-конкурс профессионального водительского мастерства "ПрофиАвто". Репортаж Александра СыпченкоПроехать по кругу, змейкой, заехать в "ворота", потом еще раз, но уже задом. Эти упражнения на автодроме выполнит любой водитель автобуса. Вопрос времени. В первенстве "ПрофиАвто" все решают секунды и незначительные погрешности. Победитель прошлого года Валерий Поспелов "за баранкой" уже 30 лет. Признается - без медалей с конкурсов профмастерства не приезжал никогда. Важен настрой на победу. Ну, и любовь к профессии.Валерий Поспелов, водитель, участник конкурса (г. Собинка):- После армии пришел, сел на машину, потом попросили на автобус. Так и остался на автобусе работать. Мне просто нравится водить автобус, общаться с людьми.Конкурс этого года состоял из теоретической части, проверки знаний ПДД, и практической, то есть наглядной демонстрации навыков профессионального вождения.Николай Теняков, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:- Эти элементы сформированы здесь таким образом, что позволяют водителю показать свои навыки в действиях конкретных дорожных условий при складывающейся конкретной ситуации.За почетное звание "Мастер Земли Владимирской" боролись 35 водителей из 11 компаний и транспортных организаций областного центра, Вязниковского, Собинского, Ковровского и других районов. По мнению исполнительного директора Ассоциации предприятий автомобильного транспорта области Андрея Васькова, "ПрофиАвто" с каждым годом становится все популярнее и это напрямую сказывается на качестве областных пассажирских перевозок.Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта Владимирской области:- Команд пребывает для участия в этом мероприятии, это очень отрадно. Мы считаем, что в принципе все предприятия должны принимать участие в этом конкурсе, потому что где как ни здесь показать свое мастерство, качество обслуживания и профессиональный уровень свой.Призеры "ПрофиАвто-2023" получили кубки, медали и ценные призы от организаторов. Ну, а имя и фото лучшего водителя, им стал Михаил Белов из Мурома, занесут на областную "Галерею Славы".Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир".