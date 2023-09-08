Михаил Кузнецов назначен межрайонным прокурором во Владимирской области. Приказом Генерального...

Михаил Кузнецов назначен межрайонным прокурором во Владимирской области.Приказом Генерального прокурора Российской Федерации советник юстиции Кузнецов Михаил Игоревич назначен на должность Кольчугинского межрайонного прокурора, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кузнецов М.И., 1985 года рождения, в 2007 году окончил юридический факультет Владимирского государственного университета по специальности «юриспруденция». В период обучения работал в бюджетных и коммерческих организациях, в том числе, на промышленных предприятиях по рабочим профессиям.В органах прокуратуры Владимирской области работает с 2009 года:- помощник прокуроров Меленковского и Юрьев-Польского районов,- прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел судами прокуратуры города Владимира,- помощник Муромского городского прокурора, старший прокурор отдела (впоследствии – управления) по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области.Последняя занимаемая должность - заместитель Ковровского городского прокурора.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.