На проведение ремонта в Детской школе искусств Владимира выделят более 7 миллионов...
На проведение ремонта в Детской школе искусств Владимира выделят более 7 миллионов рублей.
Прокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУДО «Детская школа искусств № 4».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в помещениях школы, а именно, в художественных классах, кабинетах теории и фортепиано, хореографии, гитары и баяна, а также в рекреациях, имелись следы многочисленных протечек. Температура воздуха не соответствовала установленным санитарным нормативам.
Прокурор потребовал от администрации города выделить деньги для проведения ремонта помещений школы и крыши здания.
Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. 27 июля 2023 администрацией города Владимира выделено более 7 миллионов рублей на ремонт помещений школы.
В настоящее время разрабатывается смета на проведение работ по текущему ремонту помещений, проводятся торги на осуществление ремонта кровли, осуществляется установка новых окон.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
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