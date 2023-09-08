На проведение ремонта в Детской школе искусств Владимира выделят более 7 миллионов...

На проведение ремонта в Детской школе искусств Владимира выделят более 7 миллионов рублей.Прокуратурой города Владимира проведена проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУДО «Детская школа искусств № 4».Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в помещениях школы, а именно, в художественных классах, кабинетах теории и фортепиано, хореографии, гитары и баяна, а также в рекреациях, имелись следы многочисленных протечек. Температура воздуха не соответствовала установленным санитарным нормативам.Прокурор потребовал от администрации города выделить деньги для проведения ремонта помещений школы и крыши здания.Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. 27 июля 2023 администрацией города Владимира выделено более 7 миллионов рублей на ремонт помещений школы.В настоящее время разрабатывается смета на проведение работ по текущему ремонту помещений, проводятся торги на осуществление ремонта кровли, осуществляется установка новых окон.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.Фото freepik.com