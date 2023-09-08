Продюсер рассказал, почему публика, скорее всего, больше не услышит пение Примадонны вживую.

Продюсер рассказал, почему публика, скорее всего, больше не услышит пение Примадонны вживую.Несколько десятков лет Алла Пугачева строила карьеру, гастролировала и пела перед публикой. Но, как известно, всему хорошему рано или поздно свойственно заканчиваться. Так случилось и с концертной деятельностью артистки. В 2009 году Примадонна объявила, что уходит со сцены, и с тех пор лишь изредка и по особым случаям нарушала свое обещание.Сейчас публика сомневается в том, что еще хоть раз услышит пение исполнительницы хита "Миллион алых роз" вживую. И ее переезд за границу – далеко не единственная и главная причина. Продюсер Андрей Юрец уверен, что Алле Пугачевой мешает выйти на сцену другая напасть.Мужчина объяснил, что за последние годы с Примадонной произошли серьезные изменения. По мнению продюсера, знаменитость больше никогда не выступит перед публикой вживую. Однако сделать это ей помешает не возраст, как предполагают многие, а последствия пагубной привычки.Юрец напомнил, что за плечами артистки большой стаж никотиновой зависимости. Из-за курения, уверен мужчина, голос звезды сильно изменился. По его мнению, Пугачева больше не исполнит свои хиты так, как она делала это в свои лучшие годы. Поэтому поклонникам певицы не стоит надеяться когда-либо еще насладиться ее пением."Аллу Борисовну вживую со сцены никогда и никто не услышит.Она не сможет спеть, как раньше, ни одной своей песни", – заключил продюсер.Ранее "Дни.ру" о том, что убежавшую за границу Пугачеву пощадили.