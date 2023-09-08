Средство можно использовать в косметологии и даже при борьбе с депрессией.

Средство можно использовать в косметологии и даже при борьбе с депрессией.Врач-диетолог и нутрициолог Анжелика Дюваль поделилась информацией о ценных свойствах кофейного масла и его универсальном применении. Это средство не только отлично подходит для ароматерапии, но может быть использовано и в косметологии и борьбе с депрессией, так как имеет успокаивающие свойства.Врач рекомендует добавлять эфирное кофейное масло в домашние маски и кремы, поскольку жирные кислоты, содержащиеся в составе, способствуют восстановлению кожи и придают ей здоровый и свежий вид. Более того, кофейное масло эффективно помогает бороться с прыщами и целлюлитом. Чтобы проверить это на себе, достаточно добавить его в уже готовый крем или маску, отмечают .Если речь идет о ароматерапии, то врач рекомендует использовать кофейное эфирное масло на ватном диске или в диффузоре. Оно может стать отличным антидепрессантом и помочь преодолеть зависимость от кофе.Интересно, что кофейное масло, которое можно приобрести в кулинарных магазинах, добавляют в смузи, чтобы эффективно справиться с перебором кофеина. Такой метод поможет плавно снизить потребление кофе, сохраняя при этом его аромат и наслаждение.