Ведущий захотел использовать по назначению подарок, который ему вручила одна из героинь программы.

Ведущий захотел использовать по назначению подарок, который ему вручила одна из героинь программы.Леонид Якубович – неизменный ведущий капитал-шоу "Поля чудес". Он посвятил съемкам в программе больше 30 лет своей жизни и за эти годы стал ее неотъемлемой частью. Многие поклонники передачи с ужасом думают о том, что когда-нибудь их любимец может уступить свое место у барабана другому. К счастью, пока Леонид Аркадьевич не собирается никуда уходить.За десятилетия существования шоу в Сети всплывало о ней настолько много слухов, что их невозможно сосчитать. Но сколько бы раз программе не пророчили закрытие, а Якубовичу – увольнение, этот островок стабильности в мире российского телевидения остается нетронутым. Съемки программы продолжаются, а свежие выпуски не перестают выходить. Сегодня, 8 сентября, шоу с любимым ведущим и новыми гостями снова появилось в эфире.Не изменяя традициям передачи, герои преподнесли Леониду Якубовичу оригинальные подарки со смыслом. Но одна гостья удивила особенно необычным презентом. Благодаря ей у телеведущего появилось белое кимоно для единоборств."Надеюсь, после этого у нас появится новый борец", – сказала девушка.Подарок настолько понравился Леониду Аркадьевичу, что он захотел применить его по назначению. Однако пояса в наборе не оказалось. Гостья объяснила, что ради него ведущему придется потрудиться и сдать экзамен. После этих слов телеведущий решил уйти с Первого канала прямиком на занятия, чтобы достигнуть цели. "Сдадим небось!" – заверил Якубович.Ранее "Дни.ру" о том, чтов готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича.