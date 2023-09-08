О максимальном похолодании на территории Владимирской области заявили синоптики. По периферии...

О максимальном похолодании на территории Владимирской области заявили синоптики.По периферии циклона с центром над Поволжьем, в регион 33 придёт новая порция холодного воздуха. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температура опустится до октябрьских значений.В субботу, 9 сентября, самым теплым временем дня станет вечер. Воздух прогреется до 16 градусов.Ветер слабый, максимум 3,4 метра в секунду.Атмосферное давление стабильное - 750-751 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыНаши предки заметили: если это утро холодное, то будет ранняя и морозная зима. В прежние времена этот день считался именинами рябины. Собирали рябину и калину, и приговаривали: "Большой урожай рябины – к морозу".Фото: https://www.pxfuel.com