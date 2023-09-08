О максимальном похолодании на территории Владимирской области заявили синоптики.
По периферии...
О максимальном похолодании на территории Владимирской области заявили синоптики.
По периферии циклона с центром над Поволжьем, в регион 33 придёт новая порция холодного воздуха. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температура опустится до октябрьских значений.
В субботу, 9 сентября, самым теплым временем дня станет вечер. Воздух прогреется до 16 градусов.
Ветер слабый, максимум 3,4 метра в секунду.
Атмосферное давление стабильное - 750-751 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Наши предки заметили: если это утро холодное, то будет ранняя и морозная зима. В прежние времена этот день считался именинами рябины. Собирали рябину и калину, и приговаривали: "Большой урожай рябины – к морозу".
Фото: https://www.pxfuel.com