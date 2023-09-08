От Москвы до Арзамаса по новому участку трассы M-12 через мост в Муроме поехали первые...

От Москвы до Арзамаса по новому участку трассы M-12 через мост в Муроме поехали первые автомобили.Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия участка трассы М-12. От Москвы до Арзамаса. По трехсоткилометровому отрезку новой федеральной дороги- её часть и мост через Оку- сегодня поехали первые автомобили. Все подробности- у Никиты Тарбеева.Теперь Муром- город вантовых мостов, построенных в новом тысячелетии и каждый из них уникален. Как рассказывает руководитель четвертого этапа М12 Виталий Шмаров, чтобы их можно было рассматривать одновременно и во всех деталях, в ближайший год на Оке появятся специальная смотровая площадка и музей. В нем можно будет увидеть все этапы строительства уникального сооружения. Мост- гордость строителей.Виталий Шмаров, руководитель 4-го этапа трассы М-12:- Мы еще большое внимание уделяли эстетической стороне вопроса. Для того, чтобы нам подчеркнуть свою дорогу, сделать ее более индивидуальной и красочной, наши архитекторы постарались, нарисовали вот такой портал, который стилизован под логотип нашей компании "Российские автомобильные дороги" и конечно, ночью он подсвечивается, подсветка получилась интересная...Поздравил строителей Президент Владимир Путин. Сегодня он дал старт движению на трехсоткилометровом отрезке трассы.- Благодаря вашему профессионализму, в состав трассы вошли без преувеличения уникальные сооружения. Я имею прежде всего ввиду мост через Оку около Мурома. Его длинна почти 1.400 метров. И это первый мост с вантовой системой разработанный и сертифицированный целиком в России.Уровень воды в Оке на этом участке весной поднимается на шесть метров. Белоснежные пилоны защищены ледорезами и укреплены дополнительной обвязкой. Сама дорога четырёхполосная, пропускная способность переправы- 40 тысяч автомобилей в сутки.- Прошу дать разрешение на открытие движения.- Разрешаю. Поехали!Открытие первого участка трассы Восток даст мощный импульс экономическому развитию региона, отмечает губернатор Александр Авдеев. Бизнес-инвестиции, новые предприятия и технопарки, развитие придорожной инфраструктуры. Соглашения дадут около десяти тысяч рабочих мест. А еще это большой плюс для туристической отрасли.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- На трассе м12 5 развязок на территории региона, которые связывают воедино самые интересные города- Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром, Суздаль. И становятся они более доступными. Для нас это очень важно, потому что Суздаль будет праздновать тысячелетие и пользуясь случаем, Владимир Владимирович приглашаю вас посетить тысячелетний город.А пока следующая остановка -Казань. Проложить путь до столицы Татарстана планируют до конца года, дальше- Екатеринбург, затем- Тюмень и так до Владивостока.Никита Тарбеев, Андрей Беляков, Вести Владимир.