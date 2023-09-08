Известную поп-певицу Бритни Спирс заметили в Мексике танцующей в баре с мужчиной. В Сеть попало видео.

Известную поп-певицу Бритни Спирс заметили в Мексике танцующей в баре с мужчиной. В Сеть попало видео.Очевидцы сняли, как звезда в красном откровенном платье с глубоким декольте зажигает рядом с высоким бородатым мужчиной. Как выяснилось позже, это был всего лишь ее охранник.В ходе танца Бритни Спирс потеряла лямку платья, которая упала с плеча, и практически полностью обнажила ее грудь. Певица не сразу заметила проблему и только через несколько секунд исправила ситуацию.В Сети предполагают, что такими поездками и отдыхом в подобных заведениях Бритни Спирс отмечает свой третий по счету развод – с фитнесс-тренером Сэмом Асгари.С ним поп-дива познакомилась в далеком 2016 году, когда выбирала моделей в новый клип. После освобождения Бритни от опеки парочка тут же объявила о помолвке, а позже состоялась и сама свадьба, на которой присутствовали многие звезды.Вот только счастье супругов продлилось недолго – уже через год Сэм Асгари подал на развод, обвинив Бритни в изменах и избиениях. Близкий круг артистки рассказывал, как тяжело Бритни дается очередной разрыв, так что предположения о том, что мисс Спирс такими вылазками заглушает боль, могут быть вполне оправданы.Ранее "Дни.ру" писали, что Бритни Спирс .