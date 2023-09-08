Отрезок новой федеральной автомагистрали М-12 во Владимирской области готов к официальному...

Отрезок новой федеральной автомагистрали М-12 во Владимирской области готов к официальному открытиюВсё готово к официальному открытию отрезка новой федеральной автомагистрали М-12. Свыше трехсот километров: от Москвы до Арзамаса.Отрезок трассы свяжет сразу 3 региона: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.Новая дорога открывает новые возможности и для развития нашего региона. На строительство этого участка федеральной автодороги направлено свыше 562 миллиардов рублей. Построены 11 транспортных развязок. В общей сложности дорогу прокладывали более 16 тысяч человек. Один из важнейших объектов - новый вантовый мост через Оку. Его длина-почти полтора километра. Движение- четырёхполосное. Качество новой дороги во время автопробега оценили Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании "Автодор" и Александр Авдеев, губернатор Владимирской области. Безопасность, экономия времени и комфорт- таковы приоритеты.Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании "Автодор":- Водителям, которые будут ехать по нашей дороге, будет ехать комфортно и безопасно. Я горд за строителей, которые приложили усилия в этот период, проектировщики, кто перестраивал сети вместе с администрациями, то, что сделали-дорога получилась великолепная.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Трасса Запад-Восток она стягивает буквально всю страну с высокими скоростями вокруг этой трассы. Сейчас уже есть запрос. И мы это вилим- на строительство промышленных предприятий. Строительство и развитие индустриальных парков. И в сочетании : логистика, промышленные парки, туризм, это всё то, что даёт нам новые рабочие места.На трассе М-12 уже действуют и многофункциональные современные заправочные станции. Уже возведены и детские площадки. Для комфортного отдыха во время пути самых маленьких пассажиров.