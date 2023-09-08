Новое отделение реабилитации в Городской больнице №4 Владимира рассчитано на 20 коек. Туда отправляют из отделения ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), сообщили в пресс-службе

Новое отделение реабилитации в Городской больнице №4 Владимира рассчитано на 20 коек. Туда отправляют из отделения ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), сообщили в пресс-службе правительства региона. Врачи принимают пациентов из Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Курс реабилитации составляет 21 день, его уже начали проходить 5 человек. Отделение обустроено для комфорта больных, так, например, в коридорах