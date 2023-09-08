Первые лица Владимирской области проголосовали на выборах 2023 Одним из первых свой голос сегодня...

Первые лица Владимирской области проголосовали на выборах 2023Одним из первых свой голос сегодня отдал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Глава 33-его региона проголосовал перед началом рабочего дня. На избирательном участке в селе Сновицы Суздальского района. Губернатор призвал жителей Владимирской области активно принимать участие в голосовании. Этот важный для каждого выбор определит будущее развитие региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Призываю всех жителей области также выразить свое мнение, проголосовать, сформировать в общем то повестку, по которой мы будем жить ближайшие 5 лет. Я уверен, что голосование трехдневное пройдет конструктивно, в такой рабочей обстановке, спокойно и ближайшее время мы сформируем состав депутатов Законодательного собрания.В школе №46 микрорайона Коммунар областного центра проголосовал сегодня председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев. Спикер регионального парламента отметил: для его семьи - ходить на выборы- давняя традиция. По словам Владимира Киселёва, он хотел лично оценить работу участка. Напомним, что отдать свой голос на выборах можно и дистанционно. В нашем регионе система дистанционного электронного голосования применяется впервые.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Удобно для наших жителей и оно защищено большими степенями защиты, поэтому принципе голосовать онлайн совершенно безопасно. Ну я с другой точки зрения и стороны, человек советской формации, конечно, мне привычнее приходить на избирательный участок, пообщаться здесь с людьми.Свой голос сегодня отдал и глава города Владимира Дмитрий Наумов. Он проголосовал в 41-ой школе Владимира на улице Разина. На избирательном участке 368 дежурят наблюдатели и сотрудники полиции. Ожидается, что сюда придут полторы тысячи избирателей. По словам мэра областной столицы, он решил не откладывать свой выбор, а потому проголосовал в первый день.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Трехдневное голосование дает возможность более планомерно распределить свое время, чтобы и УИКи могли нормально отработать, выполнить все необходимые действия. Работа идет, а я свой долг, как гражданин страны, отдал полностью.А в 7 корпусе ВлГУ на 347 избирательном участке свой выбор сделал председатель Совета народных депутатов города Владимира Николай Толбухин.Для него процедура голосования- традиционная. По словам Николая Толбухина, в день голосования обычно приходят всей семьей - хотя и в разное время.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г.Владимира:- В детстве я со своим отцом ходил на выборы. И вот уже тогда я это ощутил, осознал. Все взрослые были такие торжественные, праздничные. И отец учил меня, что каждый голос важен.