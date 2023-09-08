В пятницу, 8 сентября, по главным улицам Владимира проедут автолавки из разных концов Российской Федерации.

В пятницу, 8 сентября, по главным улицам Владимира проедут автолавки из разных концов Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.10 мобильных магазинов остановятся в Центральном парке, где развернётся масштабная выставка-ярмарка. Посетители смогут оценить и приобрести мстёрскую вышивку, алтайские травы, варенье из сибирских шишек и массу других удивительных товаров и изделий со всех уголков необъятной Родины.В рамках мероприятия запланированы гастрономический фестиваль и развлечения для детей.