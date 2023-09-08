Он проголосовал с помощью телефона.

Он проголосовал с помощью телефона.Вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн. Свой голос общественник отдал с помощью смартфона."Зашел по рекомендациям пошаговой инструкции. Все очень удобно", – поделился своими впечатлениями Зайцев.Полярник отметил, что приехать на избирательный участок получается не всегда. Дистанционное голосование дает возможность быстро исполнить свой гражданский долг, подчеркнул он.Процедуру онлайн-голосования Зайцев назвал удобной и комфортной.Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. Свои голоса дистанционно уже более миллиона жителей столицы.Процедура проходит в штатном режиме. Серьезных нарушений не зафиксировано. Появившиеся в социальных сетях сообщения не подтвердились.