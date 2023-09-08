Виктория Боня несколько дней назад легла под нож хирурга, чтобы стать похожей на Беллу Хадид.

Виктория Боня несколько дней назад легла под нож хирурга, чтобы стать похожей на Беллу Хадид.За свою операцию, по словам Виктории Бони, она заплатила 250 тысяч долларов, то есть почти 25 миллионов рублей. Но с ее лицом после пластики случилось страшное. Звезда призналась, что не чувствует часть верхней губы. На видео, которое выпускница "Дома-2" показала в соцсетях, она пытается улыбнуться, но в итоге у нее поднимается только один уголок губ. Второй – практически неподвижен."Вот эта губа, я вообще ее не чувствую, она не поднимается. Даже поднять ее не могу", – рассказала Виктория Боня.Звезда надеется, что это временно. После операции прошло всего 13 дней, и процесс восстановления пока не завершился. Женщина уверяет, что уже очень красивая и ей не терпится показать свое новое лицо.Блогер специально отправилась в США, чтобы попасть к хирургу, который оперировал известную супермодель Бэллу Хадид. Именно он изобрел технику подтяжки "лисьи глазки", которая делает взгляд более манящим и томным.Пользователи Сети уже в шоке от того, что вышло из затеи выпускницы "Дома-2". Дело в том, что личном блоге врач показал фото пациентки сразу после операции, а заодно рассказал, какие вмешательства уже были проведены. Как оказалось, звезда делала блефаропластику нижних и верхних век, увеличивала губы... Виктория Боня, которая божилась, что никогда не делала пластических операций, села в лужу.