Правоохранители Владимира добились выделения денег на ремонт Детской школы искусств №4.

Правоохранители Владимира добились выделения денег на ремонт Детской школы искусств №4. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.В ходе организованной сотрудниками ведомства проверки в образовательном учреждении были выявлены многочисленные нарушения. К примеру, в школьных классах и кабинетах обнаружились следы протечек. Кроме того, температура там не соответствовала санитарным требованиям.Прокуратура через суд потребовала от городской администрации направить средства на ремонт учебного заведения. И в конце июля школе искусств выделили свыше 7 млн рублей на восстановление кровли и помещений.Сегодня в здании уже начались работы. Разрабатывается смета, устанавливаются новые окна. Процесс находится на контроле прокуратуры.