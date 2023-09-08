Эксперт объяснила, с чем связано странное поведение и громкие выходки Канье Уэста.

Эксперт объяснила, с чем связано странное поведение и громкие выходки Канье Уэста.Было время, когда парой Ким Кардашьян и Канье Уэста восхищался весь мир. Союз знаменитостей считался одним из самых ярких и был примером для подражания для многих. Однако весной 2022 году брак распался, а иллюзии публики рухнули. В результате бывший муж брюнетки, который и без того отличался эпатажным поведением, будто бы слетел с катушек.Последний год Канье Уэст регулярно творит беспредел на публике. Недавно рэпер заставил говорить о себе буквально весь мир, устроив скандальную выходку вместе со своей новой женой. Экс-супруг Ким Кардашьян и его избранница Бьянка Цензори затеяли интимные игры прямо на палубе катера в Венеции и попали на камеры. Теперь шокированная публика гадает, что ожидать от продюсера в следующий раз и планирует ли он останавливаться.В беседе с сексолог Александра Миллер объяснила, почему рэпер ведет себя подобным образом. Эксперт считает, что своими выходками Уэст пытается эпатировать публику и проявить себя. Впрочем, по мнению специалиста, причина кроется не только в стремлении к еще большей популярности, но и в определенных проблемах."Психологические проблемы абсолютно явно выраженные. Его импульсивное поведение, беспричинные истерики, слезы на ровном месте – это все психологические проблемы, который он не скрывает", – рассказала сексолог.Также специалист отметила, что новая жена рэпера поддерживает его во всех проявлениях. Однако причина, по которой возлюбленная выполняет все приходи Уэста, остается загадкой. Возможно, избранница делает все, чтобы ему угодить, или же ей искренне нравится подобное поведение.