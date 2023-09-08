«Ростелеком» выступил цифровым партнером Съезда лидеров представителей общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА». Мероприятие прошло с 5 по 7 сентября в Суздале.

«Ростелеком» выступил цифровым партнером Съезда лидеров представителей общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА». Мероприятие прошло с 5 по 7 сентября в Суздале. Провайдер предоставил каждой площадке форума (семь залов ГТК «Суздаль») доступ в интернет со скоростью 100 Мбит/с. Благодаря этому участие в сессиях можно было принять дистанционно: в формате видеоконференции. Съезд лидеров —