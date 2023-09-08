«Ростелеком» выступил цифровым партнером Съезда лидеров представителей общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА».

«Ростелеком» выступил цифровым партнером Съезда лидеров представителей общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА». Мероприятие прошло с 5 по 7 сентября в Суздале. Провайдер предоставил каждой площадке форума (семь залов ГТК «Суздаль») доступ в интернет со скоростью 100 Мбит/с. Благодаря этому участие в сессиях можно было принять дистанционно: в формате видеоконференции.Съезд лидеров — это масштабное деловое событие, которое регулярно собирает на своих площадках делегатам от «Опоры РОССИИ», региональных властей, банковской сферы, бизнес-сообщества.Мариета Качарова, исполнительный директор Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:«Более 500 человек из 50 регионов России приехали в Суздаль, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, работающие в сфере туризма. Но, к сожалению, многие представители заинтересованных сторон не смогли присутствовать на форуме очно. Благодаря высокоскоростному интернету от "Ростелекома” для них были организованы видеоконференции. Выражаю признательность компании за качественную техническую поддержку мероприятия!»Основной темой обсуждения стал рост популярности внутреннего туризма, а главной проблемой участники назвали недостаточную цифровизацию отрасли. На дискуссионных площадках эксперты обсудили возможность использования инструментов на основе Big Data для решения данного вопроса. Станислав Попов, директор проектов подразделения по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО «Ростелеком», презентовал решение совместного предприятия компании и банка ВТБ компании Platforma (ООО «ПБД») —марктеплейс GEO.Platforma. Напомним, в августе 2020 года партнеры представили первую в России универсальную геоплатформу, которая с применением Big Data и технологий искусственного интеллекта позволяет прогнозировать спрос на услуги, потоки клиентов и их потенциальные расходы в той или иной локации, оценивать пешеходный и автомобильный трафики. Полученные с помощью мониторинга результаты можно использовать при составлении дорожных карт дальнейшего развития туристической инфраструктуры. Дополнительно были освещены импортозамещенные программные решения, разработанные в ПАО «Ростелеком», позволяющие организовать полный цикл управления данными внутри любой компании: от сбора источников до программно-определяемых хранилищ и инструментов отчетности и визуализации данных.Татьяна Копытина, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«У "Ростелекома” есть все необходимые инструменты для анализа туристического потока. Их внедрение поможет лучше понять сильные и слабые стороны региона, выстроить рейтинг привлекательности основных достопримечательностей. Важно, что наши продукты полностью заменяют импортные аналоги и значительно превосходят их по уровню функциональности».С крупными инфраструктурными проектами, которые реализует «Ростелеком», можно ознакомиться на компании.Реклама.