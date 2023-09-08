С 7 сентября все зрители медиаплатформы Смотрим смогут увидеть шпионский многосерийный фильм...

С 7 сентября все зрители медиаплатформы "Смотрим" смогут увидеть шпионский многосерийный фильм "Лихорадка".История об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки никого не оставит равнодушным, обещают создатели.Съёмки проходили в Москве, Туле, Крыму и даже в Кении. Актёров консультировали и обучали работе в лаборатории квалифицированные специалисты-вирусологи. Актеры и члены съемочной группы провели несколько недель в африканской саванне и на улицах Найроби, где были отсняты самые масштабные и яркие сцены сериала. В массовых сценах были задействованы 120 жителей племени Масаи. Героям Евгения Воловенко и Любови Константиновой, придется вместе пройти множество испытаний: от предательства друзей до отчаянного спасения тысяч жизней.