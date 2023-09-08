Смотрите Вести в 14.30: какие возможности для автомобилистов открывает новый участок дороги...

Смотрите "Вести" в 14.30: какие возможности для автомобилистов открывает новый участок дороги М-12Голосуем!- Выборы в ЗакСобрание Владимирской области стартовали. Кто из первых лиц региона уже отдал свой голос?Готов на 100%- Впереди - официальное открытие. Какие возможности для автомобилистов открывает новый участок дороги М-12?Поможем вместе- Одиннадцатилетнему Алёше Кузнецову из Меленок нужна наша помощь. У мальчика болезнь "хрустального человека".