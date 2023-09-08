Смотрите Вести в 14.30: какие возможности для автомобилистов открывает новый участок дороги...
Смотрите "Вести" в 14.30: какие возможности для автомобилистов открывает новый участок дороги М-12
Голосуем!
- Выборы в ЗакСобрание Владимирской области стартовали. Кто из первых лиц региона уже отдал свой голос?
Готов на 100%
- Впереди - официальное открытие. Какие возможности для автомобилистов открывает новый участок дороги М-12?
Поможем вместе
- Одиннадцатилетнему Алёше Кузнецову из Меленок нужна наша помощь. У мальчика болезнь "хрустального человека".