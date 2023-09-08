Смотрите Вести в 21.05: По скоростной трассе - из Москвы через Владимир
День первый.
Чуть...
Смотрите "Вести" в 21.05: По скоростной трассе - из Москвы через Владимир
День первый.
Чуть больше часа назад в регионе завершился первый день голосования. Промежуточные итоги работы избирательных участков.
Поехали!
Движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запущено. Какие возможности для региона открывает новая автомагистраль?
Обмен брендами.
Мобильные магазины из двадцати регионов страны. Что привезла с собой ярмарка-фестиваль во Владимир и какими брендами славится наш регион?