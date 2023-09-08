Смотрите Вести в 21.20: По скоростной трассе - из Москвы через Муром в Арзамас. День...

Смотрите "Вести" в 21.20: По скоростной трассе - из Москвы через Муром в Арзамас.День первый.Чуть больше часа назад в регионе завершился первый день голосования. Промежуточные итоги работы избирательных участков.Поехали!Движение на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запущено. Какие возможности для региона открывает новая автомагистраль?Обмен брендами.Мобильные магазины из двадцати регионов страны. Что привезла с собой ярмарка-фестиваль во Владимир и какими брендами славится наш регион?