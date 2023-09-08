Долгожданное событие состоялось сегодня, 8 сентября. Торжественная церемония прошла сразу в четырех местах, в одном из них присутствовал Президент Владимир Путин. Трассу М-12 открывали по

Долгожданное событие состоялось сегодня, 8 сентября. Торжественная церемония прошла сразу в четырех местах, в одном из них присутствовал Президент Владимир Путин. Трассу М-12 открывали по видеосвязи сразу с четырех точек – одна из них располагалась в Московской области, на развязке с Зенинским шоссе, еще одно место – пересечение новой дороги с Р-158 в Нижегородской области.