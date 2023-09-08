Перед началом отопительного сезона Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обновил «антирейтинг» управляющих организаций, которые накопили самую высокую задолженность за тепловую энергию.

Перед началом отопительного сезона Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обновил «антирейтинг» управляющих организаций, которые накопили самую высокую задолженность за тепловую энергию. На первом месте списка ТСЖ Русь с долгом – 2,51 млн руб., ТСЖ 70А/К-10 - 1,08 млн руб. и ЖСК-69 задолжавшее 0,92 млн руб. Всего за энергоресурсы управляющие организации задолжали «ЭнергосбыТ Плюс» - 17 млн руб.«Один из критериев оценки подготовки управляющих организаций к отопительному сезону является отсутствие дебиторской задолженности. Уклонение от обязанности оплачивать счета за электроэнергию и тепло является грубым нарушением лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов, лишения права на управление домами», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.При этом «ЭнергосбыТ Плюс» поддерживает добросовестные управляющие компании и ТСЖ, которые вовремя оплачивают потребленные энергоресурсы, используют электронный документооборот и активно работают с населением по снижению или недопущению образования дебиторской задолженности. Среди них в октябре будет определена лучшая организация, которая получит сертификат на установку современного игрового оборудования.Реклама.