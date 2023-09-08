В Сергеихинской школе Камешковского района установили новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО.

В Сергеихинской школе Камешковского района установили новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Объект включает турники и рукоходы, скамьи для жима пресса, отжиманий, наклонов, кардиотренажеры, а также площадку для прыжков в длину.«В едином комплексе — эти элементы служат для развития выносливости, силы и гибкости ребят. Совсем скоро на умной площадке школьники начнут сдавать нормативы ГТО», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.