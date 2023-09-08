Генеральный директор ООО, которое осуществляет свою деятельность в Карабаново, попался на схеме ухода от уплаты налогов, сообщили в Следкоме. Оказалось, что руководитель предоставлял в

Генеральный директор ООО, которое осуществляет свою деятельность в Карабаново, попался на схеме ухода от уплаты налогов, сообщили в Следкоме. Оказалось, что руководитель предоставлял в налоговые органы документы, где утверждалось, что фирма якобы закупала сырье, хотя на самом деле фейковые юридические лица ничего не поставляли. В результате организация уклонилась от уплаты налогов на 47,4 миллиона рублей.