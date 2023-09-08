В Ковровском районе правоохранители встали на защиту законных прав инвалида I группы, который нуждается в обеспечении лекарствами.

В Ковровском районе правоохранители встали на защиту законных прав инвалида I группы, который нуждается в обеспечении лекарствами. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что житель страдает хроническими заболеваниями и должен получать необходимый медицинский препарат бесплатно. Мужчина не раз приходил в местное учреждение здравоохранения с просьбой, однако рецепты ему не выписывали.«Таким образом, вплоть до настоящего момента закупка лекарственного препарата не организована, вопрос об обеспечении им инвалида не решен», – говорится в сообщении ведомства.Прокуратура намерена отстаивать права инвалида через суд, куда уже направила исковое заявление.