В Москве начались выборы мэра и депутатов муниципальных образований ТиНАО.

В Москве открылись избирательные участки для голосования, которые будут работать три дня, с 8 по 10 сентября, в течение которых столицы смогут выбрать мэра города.Для москвичей есть возможность проголосовать четырьмя разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом, придя на участок, а также на дому. Проголосовать очно можно почти на 2,2 тыс. избирательных участках до 20:00 10 сентября.Тем, кто предпочтет электронную систему, рекомендовали по возможности не голосовать в первые часы, чтобы не попасть в виртуальную очередь. Для этого необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.Главной технической новинкой этого года стали терминалы электронного голосования, они установлены на всех избирательных участках Москвы. Это позволит избежать очередей и застрахует избирателей от любых неполадок. При необходимости всем жителям окажут помощь в их использовании.5 сентября начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко отмечал, что система электронного голосования Москвы готова к выборам. Он также отметил, что все данные в системе надежно защищены.На выборы мэра Москвы зарегистрировано пять кандидатов от партий Единая Россия, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия — За правду и КПРФ. На новый срок выдвинулся и действующий глава столицы Сергей Собянин.Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Многие регионы, где стартуют очередные региональные и муниципальные выборы, решили также провести трехдневное голосование.Всего один день на выборы губернатора будет доступен только в Тюменской и Омской областях. В остальных 19 субъектах РФ выборы пройдут в трехдневном формате.