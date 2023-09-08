Эти люди на своем примере доказывают, что жизнь на пенсии только начинается. Всевозможные мастер-классы, танцы и даже катание на электроскутере – все это было на фестивале, куда съехались

Эти люди на своем примере доказывают, что жизнь на пенсии только начинается. Всевозможные мастер-классы, танцы и даже катание на электроскутере – все это было на фестивале, куда съехались бабушки и дедушки Вязниковского района. Активисты пансионата имени Е.П. Глинки готовились к фестивалю за полгода. С апреля они участвуют в социальном проекте “Время жить”. Шесть месяцев бабушки