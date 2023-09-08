Владимирский академический театр драмы открывает новый 175-й юбилейный сезон Театральная жизнь...

Владимирский академический театр драмы открывает новый 175-й юбилейный сезонТеатральная жизнь возвращается в регион сегодня. Владимирский областной театр драмы открывает новый, 175 юбилейный сезон - уже знакомой зрителям постановкой антиутопии Рэя Бредбери - "451 градус по Фаренгейту".Режиссер спектакля - Илья Любимов. Напомним, история Брэдбери - научно-фантастическая, где в обществе будущего книги - под запретом. Кто останется в этой истории человеком? И как поменяется мироустройство? Вопросы и ответы - сегодня, в 18 часов на сцене областной филармонии. К слову, первая премьера театра состоится в начале ноября - это моноспектакль "Рекомендации желающим жениться" по произведениям Чехова. А 19 сентября возле самого здания театра, где сейчас идут восстановительные работы, актеры и сотрудники "драмы" проведут акцию "Новая жизнь березовой рощи".Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ))- В сентябре в 11 часов в честь нашего юбилея высадим новые деревья, новые березы - это будет делать большая часть нашего коллектива и это так скажем ритуальный момент.