Выброшенный месячный котенок стал звездой интернета. 31 августа “Шестой канал” опубликовал новость про пушистого малыша с особенностями развития, которого бросили в коробке около

Выброшенный месячный котенок стал звездой интернета. 31 августа “Шестой канал” опубликовал новость про пушистого малыша с особенностями развития, которого бросили в коробке около Киномакса. Меньше чем за неделю эта новость на сайте 6tv.ru привлекла больше 28 тысяч уникальных посетителей. Вместе с тем новая хозяйка, которая не осталась равнодушной и оставила котенка у себя, завела телеграм-канал