Заведующего отделением ОКБ Дениса Басурова удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заведующего отделением ОКБ Дениса Басурова удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Мужчина заслужил высокую награду за профессионализм и самоотдачу при оказании медпомощи участникам специальной военной операции. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в соцсетях.Героический врач в экстремальных условиях спасал жизни защитников России, личным примером показывая, как надо служить людям и стране. «Гордимся профессионализмом и мужеством владимирских медиков!», – написал руководитель 33-го региона.